Svensson mu, Onur Bulut mu?

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Samsunspor maçının ilk 11'inde yer alacak sağ bek konusunda kararsız.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Svensson mu, Onur Bulut mu?
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16 Ocak 2025 09:18
Son güncelleme 16 Ocak 2025 09:20
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Samsunspor maçında sahaya süreceği büyük ölçüde belirledi.

Bodrum FK'yi yendikleri son lig maçının kadrosunda değişiklik düşünmeyen siyah-beyazlı hocanın sadece sağ bek pozisyonu için kesin bir karar vermediği ifade edildi.

Onur Bulut, Svensson'un cezası yüzünden forma giyemediği Bodrum FK maçında Immobile'ye yaptığı asist ve performansıyla alkış toplamıştı.

Serdar Topraktepe'nin Samsunspor müsabakasına Svensson yerine formda ve moralli olan Onur'la başlayabileceği vurgulandı.

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