Svensson mu, Onur Bulut mu?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Samsunspor maçında sahaya süreceği büyük ölçüde belirledi.
Bodrum FK'yi yendikleri son lig maçının kadrosunda değişiklik düşünmeyen siyah-beyazlı hocanın sadece sağ bek pozisyonu için kesin bir karar vermediği ifade edildi.
Onur Bulut, Svensson'un cezası yüzünden forma giyemediği Bodrum FK maçında Immobile'ye yaptığı asist ve performansıyla alkış toplamıştı.
Serdar Topraktepe'nin Samsunspor müsabakasına Svensson yerine formda ve moralli olan Onur'la başlayabileceği vurgulandı.
Bodrum FK'yi yendikleri son lig maçının kadrosunda değişiklik düşünmeyen siyah-beyazlı hocanın sadece sağ bek pozisyonu için kesin bir karar vermediği ifade edildi.
Onur Bulut, Svensson'un cezası yüzünden forma giyemediği Bodrum FK maçında Immobile'ye yaptığı asist ve performansıyla alkış toplamıştı.
Serdar Topraktepe'nin Samsunspor müsabakasına Svensson yerine formda ve moralli olan Onur'la başlayabileceği vurgulandı.