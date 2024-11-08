Svensson'dan Beşiktaş yönetimine mesaj!

Beşiktaş'ta devre arası sağ bek arayışı sürerken, Svensson'un Malmö maçındaki performansı teknik ekip ve yönetimi etkiledi. Norveçli oyuncu formunu korursa, transfer planları yeniden değerlendirilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Svensson'dan Beşiktaş yönetimine mesaj!
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08 Kasım 2024 09:11
Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Malmö maçındaki performansıyla göz doldurdu.
ÖNCELİKLER DEĞİŞEBİLİR

Sezon başlarken gerek taraftarı gerekse de teknik ekibi çok da tatmin edemeyen deneyimli oyuncu, Malmö mücadelesinde ise kendisinden beklenenleri tam olarak sahaya koymayı bildi. Bu form grafiği Kartal'daki devre arasına dair öncelikleri de değiştirebilir.

STADYUMDAN MUTLU AYRILDI

Öyle ki yönetim, hocanın raporunun ardından savunmanın sağı için oyuncu bakmaya başlamıştı. Svensson'un bu performans artışını devam ettirmesi halinde ise öncelikler değişecek. Oyunu iki tarafıyla da iyi oynayarak tam not alan Svensson da maç sonunda son derece mutlu bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Taraftarlardan da sosyal medyada oldukça yapıcı yorumlar geldi.
 
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