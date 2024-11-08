Svensson'dan Beşiktaş yönetimine mesaj!

'ın Norveçli sağ beki Jonas

, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Malmö maçındaki performansıyla göz doldurdu.Sezon başlarken gerek taraftarı gerekse de teknik ekibi çok da tatmin edemeyen deneyimli oyuncu, Malmö mücadelesinde ise kendisinden beklenenleri tam olarak sahaya koymayı bildi. Bu form grafiği Kartal'daki devre arasına dair öncelikleri de değiştirebilir.Öyle ki yönetim, hocanın raporunun ardından savunmanın sağı için oyuncu bakmaya başlamıştı. Svensson'un bu performans artışını devam ettirmesi halinde ise öncelikler değişecek. Oyunu iki tarafıyla da iyi oynayarak tam not alan Svensson da maç sonunda son derece mutlu bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Taraftarlardan da sosyal medyada oldukça yapıcı yorumlar geldi.