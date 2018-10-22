Sven Kums: 'Fenerbahçe maçı, Avrupa'da son şansımız'

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Anderlecht'te 30 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Sven Kums, basına önemli açıklamalarda bulundu.
Kums, konuşmasında Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları mücadelenin önemine değindi.
FENERBAHÇE SON ŞANS
Yeniden yükselişe geçmeleri gerektiğini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynayacakları mücadelenin Avrupa'daki son şansları olduğunu ifade etti ve, ''Artık olan oldu. Geleceğe bakmalıyız. Tekrar yükselişe geçmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı, Avrupa'daki son şansımız. O maçta en iyisini yapmamız ve kazanmamız gerekiyor.'' dedi.
2 MAÇ 2 MAĞLUBİYET
Belçika temsilcisi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava karşısında 1-0, Dinamo Zagreb karşısında ise 2-0'lık mağlubiyet alarak tur şansını zora sokmuştu.
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Kums, konuşmasında Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları mücadelenin önemine değindi.
FENERBAHÇE SON ŞANS
Yeniden yükselişe geçmeleri gerektiğini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynayacakları mücadelenin Avrupa'daki son şansları olduğunu ifade etti ve, ''Artık olan oldu. Geleceğe bakmalıyız. Tekrar yükselişe geçmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı, Avrupa'daki son şansımız. O maçta en iyisini yapmamız ve kazanmamız gerekiyor.'' dedi.
2 MAÇ 2 MAĞLUBİYET
Belçika temsilcisi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava karşısında 1-0, Dinamo Zagreb karşısında ise 2-0'lık mağlubiyet alarak tur şansını zora sokmuştu.
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