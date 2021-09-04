Sven-Goran Eriksson: 'Süper Lig'de çalışmak isterim!'

Avrupa'nın en önemli liglerinde görev yapmış, İtalya'da birçok kupaya uzanan ve son olarak Filipinler Milli Takımı'nı çalıştıran İsveçli teknik adam Sven-Goran Eriksson Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.



'BARCELONA BÜYÜK ÖRNEK'

Pandeminin dünya futboluna etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Eriksson, 'Pandemi her şeyi etkiledi. Özellikle seyircisiz maçlar. Atmosfersiz maçlar. Maç biletleri satılmadı. Barcelona takımına bakın. Büyük örnek.' dedi.



'YÖNETİM TAKIMLARI KORUYOR'

Premier Lig'in dünyanın en değerli ligi olmasıyla ilgili İsveçli teknik adam; 'Premier Lig çok iyi idare ediliyor. Kuruluşundan beri her sene yenilikler getirdiler ve getirmeye devam ediyor. Lig yönetimi kulüpleri çok iyi idare edip, iyi iletişim kuruyor. Takımlar lig tarafından korunuyor. Bu şekilde dünyanın en çok izlenen ligi haline geliyor.



'MESSİ İYİ Kİ PSG'YE GİTTİ'

PSG'ye transferi ile dünyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Lionel Messi için tecrübeli teknik adam; 'Arjantinli futbolcu Lionel Messi iyi ki PSG'ye transfer oldu. İspanyol ekibi Barcelona büyük bir maaş yükünden kurtuldu. Futbolda artık yeni konu ekonomi ve kulüplerin geleceği.



'RONALDO SONRASI MANU ESKİ GÜNLERE DÖNECEK'

İsveçli teknik adam Sven-Goran Eriksson Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşü için, 'Ronaldo sonrası Manchester United eski günlerine geri dönecek. Çünkü Ronaldo doğduğu şehre geldi. Onu bu şehre Sir Alex Ferguson getirdi. Ronaldo'nun dönüşü teşekkür niteliğinde oldu. Hatta bunu Ronaldo, ilk basın toplantısında da söyledi.



'MESUT ÖZİL ÇOK ŞANSLI'

Süper Lig hakkında da düşüncelerini bildiren tecrübeli teknik adam; 'Süper Lig dünyanın en önemli liglerinden biri haline geldi. Birçok önemli isim transfer oldu, takımlar güçlendi. Mesut Özil gibi bir yıldız Süper Lig'de. Ancak Mesut Özil çok şanslı, Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri.' dedi.



'SÜPER LİG'DE ÇALIŞMAK İSTERİM'

Şuan takım çalıştırmayan İsveçli teknik direktör Eriksson, 'Şu sıralarda görüştüğüm bir takım yok. Süper Lig'den teklif gelirse benim için güzel bir tecrübe olur. Onur duyarım' ifadelerini kullandı.



