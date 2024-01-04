Suudiler, Süper Kupa için Lahey'e gidiyor

Protokolde yer almayan nedenlerle Süper Kupa maçına çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ödedikleri parayı geri isteyen ve tazminat talep eden Suudiler, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Suudiler, Süper Kupa için Lahey'e gidiyor
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04 Ocak 2024 10:27
Son güncelleme 04 Ocak 2024 10:29
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak protokolde yer almayan Atatürk temalı tişörtler ve pankartlar nedeniyle gerçekleşmeyen Turkcell Süper Kupa finali için Suudiler harekete geçiyor.

LAHEY'E GİDİYORLAR

Bosna merkezli haber ajansı Klix'in haberine göre bu konu Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak.

Suudi Arabistan destekli organizasyon şirketi Riyadh Season, maçın düzenlenmesi için; TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen paralarla birlikte tazminat talep ediyor. Haberin devamında söz konusu paranın Suudiler'e iade edileceğinin kesin olduğu vurgulandı.

 
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