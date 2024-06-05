Suudiler Gedson Fernandes'in peşinde

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından izleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Suudiler Gedson Fernandes'in peşinde
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05 Haziran 2024 10:19
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 TAKIM PEŞİNDE

Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi.

Beşiktaş'ın ise Benfica ile yapılan anlaşma gereği yıldız futbolcudan kazanacağı bonservis ücretinin yarısını Portekiz ekibine vermesinden dolayı Gedson'u ancak yüksek bir bonservis karşılığında satmaya sıcak baktığı belirlendi.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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