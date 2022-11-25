Suudi Arabistanlılar'ın gözü Liverpool'da

İngiltere'de Manchester City'nin ardından Liverpool da Arap milyarderlerin eline geçebilir.



Geçtiğimiz haftalarda Liverpool'un sahibi olduğu Fenway Sports Group'un kulüp için "yatırıma açık" olduklarını açıklamalarının ardından Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Liverpool'un Arabistan yatırımcıları tarafından satın alınmasının doğru olacağını söyledi.



MANCHESTER UNITED DA HEDEFTE



İngiliz basınının sorularını yanıtlatan Al-Faisal, "Manchester United veya Liverpool'un Arap yatırımcılar tarafından satın alındığını görmek isterim. Orası dünyanın en çok izlenen ligi. Her şey netleştiğinde özel sektörden de yatırımcılar fiyat verecektir. Umarım başarılı olan biz oluruz." dedi.





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