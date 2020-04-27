Al-Nasr'ın Belhanda aşkı bitmiyor... Geçen yazdan beri yıldız 10 numarayı transfer etmek için uğraşan Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif hazırlıyor. Fas basınında çıkan haberlere göre Al-Nasr, yaz döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak.Önce Belhanda'nın nabzını yoklayacak olan Al-Nasr, sonrasında resmi teklifini yapacak. Al-Nasr'da Maicon'un yanı sıra bir diğer eski Galatasaraylı Amrabat forma giyerken, Suudi Arabistan ekibinin mutlaka iyi bir orta saha alacağı vurgulandı.