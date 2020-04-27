Suudi Arabistan'dan Belhanda'ya talip var

Bir senedir Younes Belhanda'yı renklerine bağlamaya çalışan Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr, yazın yine Galatasaray'ın kapasını çalacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Suudi Arabistan'dan Belhanda'ya talip var
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27 Nisan 2020 11:44
Al-Nasr'ın Belhanda aşkı bitmiyor... Geçen yazdan beri yıldız 10 numarayı transfer etmek için uğraşan Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif hazırlıyor. Fas basınında çıkan haberlere göre Al-Nasr, yaz döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Önce Belhanda'nın nabzını yoklayacak olan Al-Nasr, sonrasında resmi teklifini yapacak. Al-Nasr'da Maicon'un yanı sıra bir diğer eski Galatasaraylı Amrabat forma giyerken, Suudi Arabistan ekibinin mutlaka iyi bir orta saha alacağı vurgulandı.

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