İtalya Süper Kupası sahibini buldu! Suudi Arabistan'da oynanan finalde Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.
Juventus'a kupayı getiren tek gol, 61. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta çok iyi hareketlenen Ronaldo, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Juventus ile ilk kupasına ulaştı.
Milan'da Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Milan'da orta saha oyuncusu Franck Kessie, 73. dakikada yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
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Juventus'a kupayı getiren tek gol, 61. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta çok iyi hareketlenen Ronaldo, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Juventus ile ilk kupasına ulaştı.
Milan'da Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Milan'da orta saha oyuncusu Franck Kessie, 73. dakikada yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
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