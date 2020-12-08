Suudi Arabistan'da Garry Rodrigues fırtınası

Fenerbahçe'den Al-Ittıhad'a geri dönen Garry Rodrigues, çıktığı 6 maçta 3 kez ağları havalandırdı ve 1 de asiste imza attı.

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Suudi Arabistan'da Garry Rodrigues fırtınası
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08 Aralık 2020 12:24
30 yaşındaki Garry Rodrigues normalde bu sezonu da Fenerbahçe'de kiralık geçirecekti. Ancak sözleşmesi fesh edilince Al-Ittihad'a geri döndü.

Rodrigues'in dönüşü muhteşem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nde 6 maçta forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu 3 kez ağları havalandırdı ve 1 de asiste imza attı.

Al-Ittihad, Rodriges'in görev yaptığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Başarılı futbolcu, 4 milyon Euro ile takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda.



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