Suudi Arabistan'da Garry Rodrigues fırtınası

30 yaşındaki Garry Rodrigues normalde bu sezonu da Fenerbahçe'de kiralık geçirecekti. Ancak sözleşmesi fesh edilince Al-Ittihad'a geri döndü.



Rodrigues'in dönüşü muhteşem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nde 6 maçta forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu 3 kez ağları havalandırdı ve 1 de asiste imza attı.



Al-Ittihad, Rodriges'in görev yaptığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Başarılı futbolcu, 4 milyon Euro ile takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda.



