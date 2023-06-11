Suudi Arabistan'ın son hedefi: Gerrard

Bu yaz yaptığı transferlerle piyasayı alt üst eden Arap ekipleri bu kez de teknik direktör Steven Gerrard'ın peşine düşmüş durumda.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'ın son hedefi: Gerrard
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11 Haziran 2023 16:11
Sezon ortası dönemde Cristiano Ronaldo'yu ülkeye getiren Suudi Arabistan ekipleri yaptıkları tranferlerle çıtayı bir hayli yükseltiyor. Son olarak Karim Benzema'yı ve N'Golo Kante'yi de transfer eden Suudi Arabistan ekipleri oyuncuları bırakıp şimdi de teknik direktörlerle ilgilenmeye başladı.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak gözünü 43 yaşındaki İngiliz teknik direktör Steven Gerrard'a çevirmiş durumda.

EN SON ASTON VİLLA'YI ÇALIŞTIRDI

43 yaşındaki teknik direktör Steven Gerrard en son Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırdı. İstenilen sonuçların alınamamasından sonra takımla yollarını ayıran Gerrard'ın gelen bu teklife henüz cevap vermediği söylendi.

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