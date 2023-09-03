Premier Lig yaz transferlerinde rekor kırarak 2 milyar sterlini aştı.

Suudi Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Nassr Avrupa'nın en çok harcama yapan kulüpleri arasına girdi.

Bu yaz en yüksek transfer ücretleri Premier Lig ve Suudi Pro'da gerçekleşti.

Suudi Arabistan'dan gelen para akını Avrupa futbolu için rekor kıran bir yaz transfer dönemini tetikledi ve İngiltere Premier Ligi kulüpleri ilk kez yeni oyuncular için 2 milyar sterlinden fazla harcama yaptı.Deloitte danışmanlık şirketinin rakamlarına göre, cuma gecesi transfer döneminin kapanışında üst düzey İngiliz kulüpleri 2,36 milyar sterlinlik bir ücret ödeyerek geçen yaz kırılan 1,92 milyar sterlinlik bir önceki rekorun üzerine çıktı. Premier Lig kulüpleri tarafından oyuncu başına ödenen ortalama ücret, geçen yıl 18,8 milyon sterlin ve 2018'de 14 milyon sterlin iken, 24 milyon sterline yükseldi.Premier Lig kulüpleri tarafından yapılan satışlardan elde edilen toplam ücret 550 milyon sterline ulaşarak bir önceki rekorun iki katından fazla oldu. Chelsea'nin Brighton'dan Moises Caicedo'yu ve Arsenal'in West Ham'dan Declan Rice'ı transfer etmesi de dahil olmak üzere bu yaz İngiltere'nin önde gelen kulüpleri arasında bir dizi önemli transfer anlaşması gerçekleşti. Her iki orta saha oyuncusu da 100 milyon sterlinden fazla bir bedelle transfer edildi.İngiliz kulüpleri, Premier Lig'in hem yurt içi hem de yurt dışındaki kazançlı yayın anlaşmaları sayesinde uzun zamandır futbolda en çok harcama yapan kulüpler. Birçok takımın da Körfez'in egemen servetinden, ABD'nin özel sermayesinden ya da milyarderlerden oluşan cebi dolu sahipleri var.Ancak Suudi Arabistan futbol kulüplerinin ani harcama çılgınlığı, pazarın önemli bir yeni itici gücü olduğunu kanıtladı. Haziran ayında Riyad, ülkedeki en iyi dört futbol kulübünün kontrolünü devlet destekli Kamu Yatırım Fonu'na devretti. O zamandan beri bu kulüpler en iyi yetenekleri Suudi Profesyonel Ligi'ne çekmek için yüz milyonlarca Euro ödedi.ABD'li sahibi olan Chelsea FC iki yıl üst üste futbolda en fazla brüt harcama yapan kulüp olsa da, Suudi takımı Al-Hilal yakın bir farkla ikinci sırada yer aldı ve rahatlıkla en fazla net harcama yapan kulüp oldu. Transfermarkt'a göre Riyad ekibi, Paris Saint-Germain'den Brezilyalı forvet Neymar'a 90 milyon Euro ve Wolverhampton Wanderers'tan Ruben Neves'e 55 milyon Euro olmak üzere yeni oyuncular için 345 milyon Euro harcadı.Deloitte'a göre Suudi Pro Ligi kulüpleri şu ana kadar toplam 805 milyon Euro harcadı. Suudi transfer dönemi bir hafta daha açık kalacak. Ve bu yaz futbolda en çok harcama yapan dördüncü lig oldu.Bu paranın büyük bir kısmı Premier Lig'e gitti ve İngiliz kulüplerinin denizaşırı transferlerden aldığı ücretten daha fazlasını oluşturdu. Cidde merkezli Al-Ittihad'ın son transfer gününde Liverpool'un Mısırlı forveti Mo Salah için 150 milyon sterlin teklif ettiği bildirildi. Teklif reddedildi.Deloitte'un spor iş grubunda direktör yardımcısı olan Calum Ross, Suudi harcamalarının 'Premier Lig kulüplerinin harcama kabiliyetleri açısından karışıklığa yol açtığını' ancak yeni faaliyet kaynağının pencereleri 'giderek daha rekabetçi' hale getireceğini söyledi.Avrupa'nın beş büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da yapılan toplam harcama, Harry Kane'in Bayern Münih'e transferi ve Jude Bellingham'ın Real Madrid'e gelişi gibi büyük paraların döndüğü transferler sayesinde geçen yıl 4,5 milyar Euro'dan 5,7 milyar Euro'ya yükseldi. Her iki İngiltere vatandaşı için ödenen ücretler 100 milyon Euro'yu aştı.Fransa'da Katar'ın sahibi olduğu PSG, Eintracht Frankfurt'tan Fransız uluslararası Randal Kolo Muani için son dakikada 95 milyon Euro'ya yaptığı anlaşmayla yine büyük harcama yapan taraf oldu.Harcamalar artmaya devam ederken, futbol otoriteleri maliyetleri kontrol altına almanın yollarını arıyor. Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA, bu yaz kıta müsabakalarına katılan takımların oyuncu kadrosunun maliyetini, gelirlerinin yüzde 90'ı ile sınırlamalarını gerektiren kurallar getirdi. Bu sınırın önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 70'e düşmesi bekleniyor. Premier Lig de benzer bir sistemi araştırıyor.Ross, kulüpler uyum sağlamaya başladıkça bu yeni kuralların etkisinin transfer piyasasında yavaş yavaş hissedileceğini söyledi:"Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Bence bir anlaşma yapmanın aldığı zaman açısından faaliyetler üzerinde bir etkisi var. Kulüpler finansal olarak nerede olduklarını ve kurallara karşı nerede durduklarını daha iyi bilmek zorundalar."