Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Roberto Mancini ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yollarını ayırmıştı.



Bu ayrılık sonrası İtalyan teknik adam toplam 78 milyon Euro tazminat alacak.



Yıllık 25 milyon Euro kazanan teknik adam, sözleşmesinin kalan 3 yıllık maaşını tazminat olarak alacak.



PERFORMANSI



Suudi Arabistan'ın başında 18 maça çıkan Mancini, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.





