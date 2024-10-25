Suudi Arabistan'dan Mancini'ye dev tazminat!

Suudi Arabistan, Roberto Mancini ile yollarını ayırdı; İtalyan teknik adama 78 milyon Euro tazminat ödenecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Suudi Arabistan'dan Mancini'ye dev tazminat!
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25 Ekim 2024 22:31
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Roberto Mancini ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılık sonrası İtalyan teknik adam toplam 78 milyon Euro tazminat alacak.

Yıllık 25 milyon Euro kazanan teknik adam, sözleşmesinin kalan 3 yıllık maaşını tazminat olarak alacak.

PERFORMANSI

Suudi Arabistan'ın başında 18 maça çıkan Mancini, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.


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