Suudi Arabistan'dan Georgina Rodriguez kararı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan ve ailesiyle birlikte ülkeye yerleşecek olan Portekizli dünya yıldızı, Arabistan'daki yeni hayatına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.Suudi Arabistan yönetiminin, evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin vermemesi sebebiyle Cristiano Ronaldo ile kız arkadaşıdurumu merak konusu olurken, dünyaca ünlü çiftin bu kuraldan muaf tutulacağı ifade edildi.Kural hakkında İspanyol basınına konuşan Arap bir avukat,ifadelerini kullandı.Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro civarında bir ücret kazanacak olan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en pahalı kontratına imza atmıştı.