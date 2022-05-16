Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a güzel haber!

Galatasaray'da Luis Campos'un aracı olduğu Luyindama transferinde Al Taawon'un opsiyonu kullanmayabileceği belirtilmişti. Ancak Suudi Arabistan'dan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a güzel haber!
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16 Mayıs 2022 10:16
Sezon başında Galatasaray'dan Al Taawoun'a kiralanan Luyindama'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son olarak Galatasaray'da Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebileceği belirtilmişti.

Ancak Suudi Arabistan kulübünün, Kongolu stoperin performansından oldukça memnun kaldığı ve satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray Kulübü'nün kasasına 3 milyon euro girecek.

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