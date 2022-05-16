Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a güzel haber!

Sezon başında Galatasaray'dan Al Taawoun'a kiralanan Luyindama'nın geleceği belirsizliğini koruyor.



Son olarak Galatasaray'da Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebileceği belirtilmişti.



Ancak Suudi Arabistan kulübünün, Kongolu stoperin performansından oldukça memnun kaldığı ve satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi.



Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray Kulübü'nün kasasına 3 milyon euro girecek.



