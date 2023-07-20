Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 50 milyon euro

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürenbir yandan da ayrılacak isimler hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.Suudi Arabistan'dan, sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızıiçinserbest kalma maddesini ödemeye hazır olan 4 takım bulunuyor. Ancak İtalyan futbolcu, hem genç yaşı hem de gelecek kariyerini düşünmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yani 24 yaşındaki oyuncunun, şu anda takımdan ayrılması pek olası gözükmüyor.Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Pisa'da görev yapanda talibi bir hayli fazla. Tutto Mercato'nun haberine göre; Rumen orta saha oyuncusu içinbir teklif geldiği öne sürüldü. Yönetimin ise bu teklife sıcak baktığı ve oyuncunun da gitmek istemesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu kaydedildi.Geçtiğimiz sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da geçiren Olimpiu Morutan, çıktığı 35 lig maçında 6 gol 8 asist kaydederken, Nicolo Zaniolo sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetti.