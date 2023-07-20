Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 50 milyon euro

Gelecek sezonun planlamasını hazırlayan Galatasaray'da Suudi Arabistan Ligi'nden iki oyuncuya toplam 50 milyon euro'luk bir teklif geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 50 milyon euro
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20 Temmuz 2023 08:53
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 08:55
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da ayrılacak isimler hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Suudi Arabistan'dan, sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olan 4 takım bulunuyor. Ancak İtalyan futbolcu, hem genç yaşı hem de gelecek kariyerini düşünmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yani 24 yaşındaki oyuncunun, şu anda takımdan ayrılması pek olası gözükmüyor.

MORUTAN'A 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Pisa'da görev yapan Olimpiu Morutan'ın da talibi bir hayli fazla. Tutto Mercato'nun haberine göre; Rumen orta saha oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir teklif geldiği öne sürüldü. Yönetimin ise bu teklife sıcak baktığı ve oyuncunun da gitmek istemesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu kaydedildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da geçiren Olimpiu Morutan, çıktığı 35 lig maçında 6 gol 8 asist kaydederken, Nicolo Zaniolo sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetti.



 
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