Suudi Arabistan'da resmi tatil kararı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.

Suudi Arabistan'da resmi tatil kararı!
2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Suudi Arabistan galibiyeti ile tamamlandı.

Geri dönüş ile gelen galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan taraftarlara bir iyi haber de ülkelerinden geldi. Suudi Arabistan, Arjantin galibiyeti nedeniyle çarşamba günü ülkede resmî tatil ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Çarşamba gününün, devletin ve özel sektörün tüm sektörlerindeki tüm çalışanlar ile tüm eğitim kademelerindeki kız ve erkek öğrencilere tatil olması yönünde talimat verilmiştir." 


 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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Suudi Arabistan'da resmi tatil kararı!
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