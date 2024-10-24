Suudi Arabistan'da Mancini'ye veda!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Roberto Mancini ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com
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Suudi Arabistan'da Mancini'ye veda!
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24 Ekim 2024 20:01
Son güncelleme 24 Ekim 2024 20:06
Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevi sona erdi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasında yeni teknik direktörün kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da 18 maça çıkan Mancini, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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