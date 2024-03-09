Suudi Arabistan'da kazanan Max Verstappen

Pilotlar:



1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 36



3. Charles Leclerc (Monako): 28



4. George Russell (Büyük Britanya): 18



5. Oscar Piastri (Avustralya): 16



Takımlar:



1. Red Bull: 87



2. Ferrari: 49



3. McLaren: 28



4. Mercedes: 26



5. Aston Martin: 13



1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan2. Sergio Perez (Meksika): 363. Charles Leclerc (Monako): 284. George Russell (Büyük Britanya): 185. Oscar Piastri (Avustralya): 161. Red Bull: 872. Ferrari: 493. McLaren: 284. Mercedes: 265. Aston Martin: 13

Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.Podyumun ikinci sırasında Red Bull'dan Sergio Perez çıkarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.Aston Martin'in Kanadalı Lance Stroll sürücüsü 6. turda kaza yaparak yarış dışında kaldı.Ferrari tarihinin en genç sürücüsü olan Oliver Bearman yarışı 7. sırada bitirdi.Sergio Perez pitten güvenli olmayan bir şekilde ayrıldığı için 5 saniye ceza aldı.HAAS sürücü Kevin Magnussen de pist dışından avantaj kazanarak rakibini geçtiği ve yerini geri vermediği için 10 saniyelik bir ceza aldı.Takvimin üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'i 24 Mart'ta koşulacak.Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: