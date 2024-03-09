Suudi Arabistan'da kazanan Max Verstappen

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull sürücüsü Max Verstappen oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'da kazanan Max Verstappen
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09 Mart 2024 21:26
Son güncelleme 09 Mart 2024 21:58
Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.

Podyumun ikinci sırasında Red Bull'dan Sergio Perez çıkarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.

STROLL KAZA YAPTI

Aston Martin'in Kanadalı Lance Stroll sürücüsü 6. turda kaza yaparak yarış dışında kaldı.

Ferrari tarihinin en genç sürücüsü olan Oliver Bearman yarışı 7. sırada bitirdi.

CEZA YAĞDI

Sergio Perez pitten güvenli olmayan bir şekilde ayrıldığı için 5 saniye ceza aldı.

HAAS sürücü Kevin Magnussen de pist dışından avantaj kazanarak rakibini geçtiği ve yerini geri vermediği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

Takvimin üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'i 24 Mart'ta koşulacak.

İŞTE OLUŞAN PUAN DURUMU

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 36

3. Charles Leclerc (Monako): 28

4. George Russell (Büyük Britanya): 18

5. Oscar Piastri (Avustralya): 16

Takımlar:

1. Red Bull: 87

2. Ferrari: 49

3. McLaren: 28

4. Mercedes: 26

5. Aston Martin: 13

 
 
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