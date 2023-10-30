Suudi Arabistan'da ayın ödüllerine Türkiye damgası

Suudi Arabistan'da ayın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarına Türkiye'den yolu geçmiş isimler damga vurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'da ayın ödüllerine Türkiye damgası
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30 Ekim 2023 16:15
Suudi Arabistan Pro Lig'de ayın oyuncusu ve ayın teknik direktörü adayları belli oldu.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada 2 teknik adam ve 4 oyuncu aday olarak gösterilirken, yolu Türkiye'den geçmiş isimlerin iki adaylığa da damga vurması dikkat çekti.

Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü ödülünün adayları Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus oldu.

Öte yandan ligde ayın oyuncusu ödülü için belirlen 4 aday şu şekilde; Anderson Talisca, Georges-Kevin N'Koudou, Sergej Milinkovic-Savic ve Lucas Zelarayan.

Anderson Talisca ve Georges-Kevin N'Koudou da daha önce Beşiktaş forması giymiş iki isim olarak dikkat çekti.

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