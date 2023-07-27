Suudi Arabistan'a yeni yıldız: Henderson

Suudi ekibi Al Ittifak, Liverpool forması giyen Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Suudi Arabistan'a yeni yıldız: Henderson
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27 Temmuz 2023 15:20
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı.

İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.

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