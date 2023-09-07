Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry

John Terry, Al-Shabab kulübü ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry
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07 Eylül 2023 14:47
Chelsea'nin alt yaş takımlarında görev yapan eski futbolcu John Terry, teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 

İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, John Terry ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı. 

Anlaşmanın en az 2 yıl olacağı belirtilen haberde opsiyonlarla birlikte bu sürenin 4 yıla çıkabileceği belirtildi. 

AL-SHABAB, TERRY'E GÜVENİYOR 

Suudi ekibi Al-Shabab'ın Terry ile yapılan görüşmelerde ona çok güvendiği ifade edilirken, Terry'nin önümüzdeki transfer döneminde takıma birçok yıldız oyuncuyu getirebileceğine inandıkları belirtildi. 

ÜÇ TAKIMDA GÖREV YAPTI 

Futbolu 2019 yılında bırakan John Terry, futbolu bırakmasının ardından Aston Villa, Leicester City ve Chelsea'de belirtli yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlükler yaptı. 

ÜÇÜNCÜ İNGİLİZ OLACAK 

John Terry, Al-Shabab'a imza atması halinde Suudi Arabistan'da görevli üçüncü İngiliz teknik direktör olacak.

Suudi Arabistan'da şu an çalışan İngiliz teknik adamlar şöyle ;

Robbie Fowler - Al-Qadsiah
Steven Gerrard - Al-Ettifaq

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