Suudi Arabistan'a giden son yıldız: Aymeric Laporte

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonubir yıldız oyuncusunun dahaolduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki İspanyol stoperSuudi Arabistan ekibitransfer olduğu açıklandı. Al Nassr, bu transfer için Manchester City'ebonservis bedeli ödeyecek.Manchester City'nin bir diğer yıldızıde Suudi Arabistan ekibitransfer olmuştu.