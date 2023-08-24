Suudi Arabistan'a giden son yıldız: Aymeric Laporte

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, bir yıldız oyuncusunun daha Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olduğu açıklandı. Al Nassr, bu transfer için Manchester City'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Manchester City'nin bir diğer yıldızı Riyad Mahrez de Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olduğu açıklandı. Al Nassr, bu transfer için Manchester City'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Manchester City'nin bir diğer yıldızı Riyad Mahrez de Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.