Suudi Arabistan'a giden son yıldız: Aymeric Laporte

Manchester City, İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Suudi Arabistan'a giden son yıldız: Aymeric Laporte
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24 Ağustos 2023 16:44
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, bir yıldız oyuncusunun daha Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olduğu açıklandı. Al Nassr, bu transfer için Manchester City'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Manchester City'nin bir diğer yıldızı Riyad Mahrez de Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

 
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