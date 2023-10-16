Suudi Arabistan'a bir yıldız golcü daha!

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekipleri Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri değerlendirmeyen Ciro Immobile için Suudi Arabistan çanları tekrar çalmaya başladı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Immobile, ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir.



İtalyan yıldızın artık Lazio'da kesin olarak kalma kararının olmadığı ve Arabistan başta olmak üzere gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.



35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Haberde, yaz ayında iki yıl için her yılı 35 milyon euro maaş olmak üzere teklifler aldığı belirtilen Immobile için Arabistan'dan gelecek yeni tekliflerde bu rakamın daha da artabileceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Lazio formasını 9 kez terleten 33 yaşındaki yıldız golcü, 2 gol kaydetti. İtalyan ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.



