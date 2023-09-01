Suudi Arabistan'a bir yıldız daha yolda

Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan bir yıldız transferine daha hazırlanıyor.
Al-Ettifaq, Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.
8 MİLYON EURO
L'Equipe'in haberine göre Al-Ettifaq, Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.
Al-Ettifaq bu transfer için Paris Saint-Germain'e 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği de söylendi.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Roma formasıyla 23 resmi maça çıkan Georginio Wijnaldum bu karşılaşmalada 2 gollük katkı sağladı.
Al-Ettifaq, Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.
8 MİLYON EURO
L'Equipe'in haberine göre Al-Ettifaq, Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.
Al-Ettifaq bu transfer için Paris Saint-Germain'e 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği de söylendi.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Roma formasıyla 23 resmi maça çıkan Georginio Wijnaldum bu karşılaşmalada 2 gollük katkı sağladı.