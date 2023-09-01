Suudi Arabistan'a bir yıldız daha yolda

Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Ettifaq, Georginio Wijnaldum transferini bitirmek üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'a bir yıldız daha yolda
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01 Eylül 2023 11:13
Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan bir yıldız transferine daha hazırlanıyor.

Al-Ettifaq, Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.

8 MİLYON EURO

L'Equipe'in haberine göre Al-Ettifaq, Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.

Al-Ettifaq bu transfer için Paris Saint-Germain'e 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği de söylendi.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Roma formasıyla 23 resmi maça çıkan Georginio Wijnaldum bu karşılaşmalada 2 gollük katkı sağladı.

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