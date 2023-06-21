Suudi Arabistan'a bir yıldız daha: Koulibaly

Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Ruben Neves'i kadrosuna katarak büyük sükse yapan Al Hilal, bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi ekibi Al Hilal, Chelsea forması giyen Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly için Londra ekibine teklifte bulundu.



Al Hilal'in 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile 2026 yılına sözleşme imzalamak istediği belirtildi.



Suudi ekibinin oyuncu ile anlaştığı ifade edilirken Londra ekibiyle yapılacak son görüşmelerin ardından da Senegalli savunmacıya imza attıracağı öğrenildi.



BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ



Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli'den Chelsea'ye 38 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilmişti. Yıldız savunmacı, Chelsea'de beklenen katkıyı veremedi.



Londra ekibiyle 32 karşılaşmaya çıkan Koulibaly, 2 gol atarken 1'de asist yaptı.





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