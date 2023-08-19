Suudi Arabistan'a 60 milyon euroluk yeni transfer!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, flaş bir transferi bitirmek üzere: Otavio



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr, Porto forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Arabistan ekibi oyuncunun 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödedi ve transferi bitirdi.



Oyuncu ile de her konuda anlaşan Al Nassr'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



Ayrıca, Suudi temsilcisinin 60 milyon euroyu taksitler halinde ödeyeceği kaydedildi.



Porto ile 283 maça çıkan Otavio, 31 gol ve 75 asist yaptı.



