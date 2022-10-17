Sutopunda 'Orange Ball 2022 İstanbul'un şampiyonu Galatasaray

Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un final müsabakasında İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nü yenen Galatasaray şampiyon oldu.



Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cemal Kamacı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 6 ülkeden 12 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyon sona erdi.



Grup maçlarının ardından oynanan final müsabakalarında guruplarını ilk iki sırada tamamlayan Galatasaray ve İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün şampiyonluk mücadelesinde, Galatasaray, İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nü 11-5 mağlup ederek şampiyon oldu.



İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün ikinci, Valahia Bucharest takımının üçüncü olduğu Orange Ball Şampiyonası kupa ve madalya töreniyle sona erdi.









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