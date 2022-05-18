Sutopunda ENKA, seriyi eşitledi

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 yendi ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sutopunda ENKA, seriyi eşitledi
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18 Mayıs 2022 16:15
Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 mağlup etti.

İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ENKA, 2-0 geriye düştüğü seride 2-2 beraberliği yakaladı.

Final serisinin beşinci ve son maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te aynı salonda oynanacak.

Müsabakada galip gelecek takım 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

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