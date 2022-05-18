Sutopunda ENKA, seriyi eşitledi

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 mağlup etti.
İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ENKA, 2-0 geriye düştüğü seride 2-2 beraberliği yakaladı.
Final serisinin beşinci ve son maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te aynı salonda oynanacak.
Müsabakada galip gelecek takım 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.
İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ENKA, 2-0 geriye düştüğü seride 2-2 beraberliği yakaladı.
Final serisinin beşinci ve son maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te aynı salonda oynanacak.
Müsabakada galip gelecek takım 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ