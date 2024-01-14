Sutopu Şampiyonası'nda zafer Hollanda'nın

Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda mutlu sona ulaştı. Organizasyona ev sahipliği yapan Hollanda, finalde İspanya'yı 8-7 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sutopu Şampiyonası'nda zafer Hollanda'nın
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14 Ocak 2024 00:15
2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda, finalde İspanya'yı 8-7 yenerek şampiyon oldu.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip, finalde rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Yunanistan ise İtalya'yı 7-6 yenerek şampiyonayı üçüncü bitirdi.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek organizasyonu 13. sırada tamamlamıştı.

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