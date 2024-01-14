Sutopu Şampiyonası'nda zafer Hollanda'nın

2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda, finalde İspanya'yı 8-7 yenerek şampiyon oldu.
Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip, finalde rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.
Yunanistan ise İtalya'yı 7-6 yenerek şampiyonayı üçüncü bitirdi.
A Milli Kadın Sutopu Takımı, klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek organizasyonu 13. sırada tamamlamıştı.
Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip, finalde rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.
Yunanistan ise İtalya'yı 7-6 yenerek şampiyonayı üçüncü bitirdi.
A Milli Kadın Sutopu Takımı, klasman maçında Romanya'yı 7-3 yenerek organizasyonu 13. sırada tamamlamıştı.