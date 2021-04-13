Sütlü tatlılar tarif kolay tatlı yapımı

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sütlü tatlı tarifi

Malzemeler:

Ramazan ayında akşamları canınız sütlü tatlı yemek isterse çok fazla vakit kaybetmeden evde hazırlayabileceğiniz birkaç tatlı tarifini sizlerle paylaşacağız. İnsanlar kolayu bir şekilde tatlı yapmak ve bunu pratik hale dönüştürmeyi de arıyor. Paylaşacaklarımız arasında Sütlaç, çikolatalı muhallebi, sütlü irmik tatlısı ve güllaç bulunuyorSütlaç yapımı için öncelikle pirinçleri iyice yıkayın ve bir tencereye koyun.Üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakın.Kaynayınca altını kısın ve biraz daha pişirmeye devam edin. Pişirirken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.Pirinçler yumuşayıp, suyunu çekince üzerine sütü de ilave edin ve yüksek ateşte kaynayıncaya kadara sık sık karıştırarak pişirin.Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 20 dakika da kısık ateşte pişirin.Daha sonra şekeri de ilave ederek karıştırmaya devam et ve 5 dakika daha pişirin ve sonra ocaktan alın.Pişen sütlaca vanilyayı da ekleyin ve biraz daha karıştırın.Hazır olan tatlıyı kaselere bölün ve ister soğuk ister sıcak tüketin.Sütlü tatlıları sevenler için lezzetli tarfilerden olan çikolatalı muzlu muhallebi hem çok hafif hem de çok pratik. Bu çikolatalı muzlu muhallebiyi 15 dakikada hazırlamanız mümkün. Özellikle de çikolata seviyorsanız çikolata sos ile muhteşem olur.Malzemeler:1 kg süt2 adet muz1 su bardağı şeker1 su bardağı unCeviz, fındık, Hindistan cevizi1 adet hazır çikolatalı sos1 adet vanilyaHazırlanışı:Süt, un, şeker ve vanilyayla yoğun bir muhallebi hazırlayın. Karışımı ocaktan alıp içine muzları da ekleyip robottan geçirin. Çikolatalı sosu başka bir tencerede hazırlayın. Kaselere 1 kepçe çikolata sos 1 kepçe muzlu muhallebi sonrasında 1 kepçe daha çikolata sos koyun. Üstünü muz ve fındıkla süsleyip dolaba kaldırın. 2 saat bekledikten sonra çikolatalı muzlu muhallebiniz servise hazır olacaktır.Hafif birarıyorsanız kesinlikle irmik tatlısını denemenizi tavsiye ederim.9 yemek kaşığı irmik10 yemek kaşığı toz şeker1 paket vanilyaTarçın (veya Hindistan cevizi )1 paket kakaolu bisküviİrmik, süt, şeker ve vanilya bir tencereye konur ve karıştırılarak orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirilir. Dikdörtgen bir cam tepsi altı yapışmasın diye ıslatılır. Ardından malzemenin 3'te 1 i tepsiye dökülür. Bisküviler muhallebinin üstünü kapatacak şekilde yan yana dizilir. Geriye kalan karışımın yarısı bisküvilerin üstüne dökülür. Bir kat daha bisküvi yerleştirilip kalan muhallebi üstüne iyice yayılır. Son olarak kalan bisküviler istenirse tarçınla harmanlanarak iyice ufalanır ve tepsinin üstüne güzelce döşenir. En az 3 saat buzdolabında bekletilip servis yapılır.Malzemeler:1 paket güllaç (250 gr)Yarım kg toz şeker1,5 litre sütİsteğe bağlı ceviz,fındık, fıstık,şekerlemeHazırlanışı:Sütü ve şekeri tencerede karıştırarak kaynatın. Daha sonra güllaçların genişliğinde bir tepsinin üstüne paketten çıkardığınız güllaçlardan bir tane koyun ve kepçe yardımıyla kaynar sütten üstüne dökün. Aynı işlemi diğerlerine de yapın. Güllaçların yarısına gelince yine sütle ıslatıp arasına bolca dövülmüş ceviz gezidirin. Sonra kalan güllaçları da tek tek alıp sütle ıslatarak tepsiye yerleştirin. Ben ayrı tepsi kullanmıyorum üst üste döşeyincede bir şey olmuyor. Diğer türlü yırtılıp kıvrılabiliyor. Son olarak kalan sütü üstüne ilave ettikten sonra biraz bekletin ve üstünü dilediğinizce süsleyin. Soğukduktan sonra dolaba kaldırın 2-3 saate iyice soğusun.