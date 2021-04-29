Sütlü tatlı tarifleri, İftara sütlü tatlı

Ramazan ayında canınız sütlü tatlı mı çekti? İftarda sütlü tatlı yapmak istiyorum mu diyorsunuz?

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Oruç tutarken uzun açlık sonrası tatlı ihtiyacı artıyor. Uzmanlar iftardan sonra tatlı yemek isteyenler için ağır şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlıları ve meyveli tatlıları tavsiye ediyor. İftar sonrası sofranızı süsleyecek hafif tatlı tarifleri arıyorsanız listemize bir göz atmalısınız.Pirinçleri yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda pişene kadar haşlayın. Sütten 2 parmak kadarını ayırın. Kalan sütü ve vanilyayı pirinçlere ekleyip kaynamasını bekleyin. Kaynayan sütlaca şekeri ve kalan sütle ezdiğiniz buğday nişastasını ekleyin. 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatın.Fırına uygun kaplara sütlacınızı bölüştürün. Kapları yarısına kadar su dolu tepsiye yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca çıkarıp dövülmüş fındık ya da ceviz serperek servis edebilirsiniz.Bir tencereye süt, şeker ve unu ekleyip sürekli karıştırarak pişirin.Ocaktan alıp damla sakızını ekleyip eritin.Kaselere koyup, dinlendirin.Soğuk servis edin.Hafif bir sütlü tatlı tarifi arıyorsanız kesinlikle irmik tatlısını denemenizi tavsiye ederim.Malzemeler:9 yemek kaşığı irmik10 yemek kaşığı toz şeker1 paket vanilyaTarçın (veya Hindistan cevizi )1 paket kakaolu bisküviİrmik, süt, şeker ve vanilya bir tencereye konur ve karıştırılarak orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirilir. Dikdörtgen bir cam tepsi altı yapışmasın diye ıslatılır. Ardından malzemenin 3'te 1 i tepsiye dökülür. Bisküviler muhallebinin üstünü kapatacak şekilde yan yana dizilir. Geriye kalan karışımın yarısı bisküvilerin üstüne dökülür. Bir kat daha bisküvi yerleştirilip kalan muhallebi üstüne iyice yayılır. Son olarak kalan bisküviler istenirse tarçınla harmanlanarak iyice ufalanır ve tepsinin üstüne güzelce döşenir. En az 3 saat buzdolabında bekletilip servis yapılır.Malzemeler:1 paket güllaç (250 gr)Yarım kg toz şeker1,5 litre sütİsteğe bağlı ceviz,fındık, fıstık,şekerlemeHazırlanışı:Sütü ve şekeri tencerede karıştırarak kaynatın. Daha sonra güllaçların genişliğinde bir tepsinin üstüne paketten çıkardığınız güllaçlardan bir tane koyun ve kepçe yardımıyla kaynar sütten üstüne dökün. Aynı işlemi diğerlerine de yapın. Güllaçların yarısına gelince yine sütle ıslatıp arasına bolca dövülmüş ceviz gezidirin. Sonra kalan güllaçları da tek tek alıp sütle ıslatarak tepsiye yerleştirin. Ben ayrı tepsi kullanmıyorum üst üste döşeyincede bir şey olmuyor. Diğer türlü yırtılıp kıvrılabiliyor. Son olarak kalan sütü üstüne ilave ettikten sonra biraz bekletin ve üstünü dilediğinizce süsleyin. Soğukduktan sonra dolaba kaldırın 2-3 saate iyice soğusun.İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettimPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!