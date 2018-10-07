nda kazanan, 3-1'lik skorla Milan oldu.'nın 8. hafta mücadelesi, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynandı.Milan'a galibiyeti getiren goller, 27. ve 34. dakikalardaile 56. dakikada'dan geldi. Ev sahibinde 3 golün de asistini yapan, maça damgasını vurdu. İspanyol oyuncu, Serie A'da bu sezon 7. maçında 2 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı. Chievo'nun tek sayısını ise 63. dakikada Pelissier kaydetti.Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.Bu skorun ardından Milan, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti ve puanını 12 yaptı. Ligin dibinde yer alan ve 3 puanı silinmiş olan Chievo ise -1 puanda kaldı.Serie A'nın 8. haftasında Milan, Inter ile dev derbiye çıkacakken, Chievo ise evinde Atalanta'yı konuk edecek.