Milan - Chievo maçında kazanan, 3-1'lik skorla Milan oldu. İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesi, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller, 27. ve 34. dakikalarda Gonzalo Higuain ile 56. dakikada Bonaventura'dan geldi. Ev sahibinde 3 golün de asistini yapan Suso, maça damgasını vurdu. İspanyol oyuncu, Serie A'da bu sezon 7. maçında 2 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı. Chievo'nun tek sayısını ise 63. dakikada Pelissier kaydetti.
Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu skorun ardından Milan, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti ve puanını 12 yaptı. Ligin dibinde yer alan ve 3 puanı silinmiş olan Chievo ise -1 puanda kaldı.
Serie A'nın 8. haftasında Milan, Inter ile dev derbiye çıkacakken, Chievo ise evinde Atalanta'yı konuk edecek.
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Milan'a galibiyeti getiren goller, 27. ve 34. dakikalarda Gonzalo Higuain ile 56. dakikada Bonaventura'dan geldi. Ev sahibinde 3 golün de asistini yapan Suso, maça damgasını vurdu. İspanyol oyuncu, Serie A'da bu sezon 7. maçında 2 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı. Chievo'nun tek sayısını ise 63. dakikada Pelissier kaydetti.
Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu skorun ardından Milan, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti ve puanını 12 yaptı. Ligin dibinde yer alan ve 3 puanı silinmiş olan Chievo ise -1 puanda kaldı.
Serie A'nın 8. haftasında Milan, Inter ile dev derbiye çıkacakken, Chievo ise evinde Atalanta'yı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın