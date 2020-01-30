Suso resmen Sevilla'da

La Liga ekiplerinden Sevilla, bir süredir konuşulan Suso transferini resmiyete kavuşturdu.Sevilla kulübü tarafından resmen duyurulan transferde Milan'ın kanat oyuncusu Suso'nun satın alma opsiyonuyla transfer edildiği duyuruldu. Zorunlu satın alma opsiyonunun 22 milyon euro olduğu belirtilen transferde Suso'nun 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.Cadiz'de futbol hayatına başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Liverpool'un altyapısına transfer olmuştu. Kiralık Almeria macerasından sonra Liverpool'da yıldızını parlatan Suso, Genoa'da da kiralık olarak yarım sezon oynamıştı.Milan'da çıktığı 153 maçta 24 gol 31 asist üreten başarılı kanat oyuncusu artık ülkesinin köklü ekiplerinden Sevilla'da forma giyecek.