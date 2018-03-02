Survivor'ın Eski Yarışmacısı fena yakalandı!

Survivor'dayken kavga edip diskalifiye olan eski yarışmacı Berna Canbeldek, yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile yakalandı. İkili görüntülendiklerini fark edince büyük panik yaşadı.

02 Mart 2018 13:14
Survivor'ın Eski Yarışmacısı fena yakalandı!
Oyuncu Gökhan Alkan, önceki akşam Nişantaşı'nda Survivor'ın eski yarışmacısı Berna Canbeldek'le görüntülendi. Berna Survivor'a katıldığı dönemde Sahra ile kavga edip Survivor'dan diskalifiye edilmişti.
PANİKTEN MEKANDAKİ SOBAYI DEVİRDİ

İkili habercileri karşılarında görünce paniğe kapılıp apar topar yeniden mekana döndü. Berna Canbeldek, o kaos sırasında kulüp önündeki sobalardan birini devirdi. Gökhan Alkan ile Berna Canbeldek, yaklaşık 20 dakika sonra bu kez ayrı ayrı çıkıp oradan uzaklaştı.











Kaynak: haberler.com

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