Survivor'ın Eski Yarışmacısı fena yakalandı!

Oyuncu Gökhan Alkan, önceki akşam Nişantaşı'nda Survivor'ın eski yarışmacısı Berna Canbeldek'le görüntülendi. Berna Survivor'a katıldığı dönemde Sahra ile kavga edip Survivor'dan diskalifiye edilmişti.İkili habercileri karşılarında görünce paniğe kapılıp apar topar yeniden mekana döndü. Berna Canbeldek, o kaos sırasında kulüp önündeki sobalardan birini devirdi. Gökhan Alkan ile Berna Canbeldek, yaklaşık 20 dakika sonra bu kez ayrı ayrı çıkıp oradan uzaklaştı.Kaynak: haberler.com