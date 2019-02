Survivor'ı neden Murat Ceylan sundu? Survivor'da Alp Kırşan neden yok?

Survivor'ın eski yarışmasıcı ve uzun süredir sunuculuğunu yapan Alp Kırşan'ın bu sezon projede yer almayacağı duyuruldu. Peki Alp Kırşan bu sezon neden Survivor'da yok? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Survivor'ın eski yarışmacısı ve sevilen karakterleri arasında yer alan Murat Ceylan bu yıl Survivor'da sunucu olarak göre yapacak.Alp Kırşan'ın bu yıl Survivor'da sunuculuk neden yapmadığıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.Acun Ilıcalı tarafından verilen bilgilere göre Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu yıl ödül oyunlarını sunacak olan isim Murat Ceylan oldu.Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekmiştir. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynamıştır.