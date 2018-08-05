Survivor'ı bırakın bir de buna bakın

Ülkemizde de bir dönem yayınlanan yarışmaya katılan genç yarışmacı hayata dair olan tüm sevincini muhtemelen bu program sonrası kaybetmiştir diyebilir miyiz? İlginç olan durumlardan biri ise mayosunun altı düşmesine karşın yarışmanın devam etmesi...

05 Ağustos 2018 19:07
Survivor'ı bırakın bir de buna bakın
Ülkemizde de bir dönem yayınlanan yarışmaya katılan genç yarışmacı hayata dair olan tüm sevincini muhtemelen bu program sonrası kaybetmiştir diyebilir miyiz? İlginç olan durumlardan biri ise mayosunun altı düşmesine karşın yarışmanın devam etmesi...



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Valbuena tepki çekmeye başladı

Geçen sezon da sıkça gündeme gelen Mathieu Valbuena'ya tepkiler gelmeye başladı. Geçen sezon bireysel oynadığı için Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilen Fransız futbolcu bu inadından bu sene de vazgeçmiyor.


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