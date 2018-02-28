Survivor'da kim gitti! O isim Survivor'dan gönderildi! İşte Survivor Gizem Kurtulan

Survivor'da Salı akşamı konsey gecesi vardı. İzleyenlerin merakla beklediği Survivor konsey toplantısı yapıldı ve Survivor'da elenecek yarışmacı merakla beklendi. Survivor'da gönüllüler takımı dört arkadaşlarını elenmesi isin potaya çıkartmıştı. Survivor izleyenlerinin Sms oyları sonucu belirledi. Kaçıranlar için Survivor'da kim elendi? Sorusunun cevabı haberimizde...

28 Şubat 2018 09:39
Survivor'da kim gitti! O isim Survivor'dan gönderildi! İşte Survivor Gizem Kurtulan
Survivor'da kim elendi? Sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler buraya... Survivor'da heyecanlı bekleyiş devam ederken gönülllüler takımı 4 kişiyi elenme potasına koydular ve tüm Survivor izleyicileri bu sorunun yanıtını bekliyor.
 
Survivor'da kim elendi sorusu bu akşam yapılan eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Survivor 2018'de ödül ve dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra eleme konseylerinde de ayrı bir heyecan yaşanmaya devam ediyor. Son dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı, gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda etmesini garantilemişti. Cumali, Birsen, Gizem ve Ramazan arasında yapılan halk oylamasının ardından adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi?

Survivor 2018'de bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde heyecan doruktaydı. Halk tarafından yapılan SMS oylamasıyla birlikte gönüllüler takımında Cumali, Birsen, Gizem ve Ramazan arasında büyük bir heyecan yaşandı.

ADAYA VEDA EDEN İSİM
Survivor 2018'de gönüllüler takımı bu akşam oldukça stresli bir akşam yaşadı. Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kez daha elenme heyecanına tanıklık etti. Gerçekleşen ada konseyinin ardından Cumali, Birsen, Gizem ve Ramazan'ın isimleri elenme potasında yer almıştı. Halk tarafından yapılan SMS oylamasıyla birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Yapılan oylamanın ardından en az oyu alıp adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.


Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı kıyasıya devam ediyor. Alp Kırşan'ın sunumunu gerçekleştirdiği ödül oyununda bu hafta ödül oldukça lezzetliydi. İki takım yarışmacıları ödülü duydukları andan itibaren oyuna büyük bir konsantreyle yoğunlaştılar. Ödül sigara böreğiydi. Oyun sonuna kadar başa baş giden mücadelenin ardından gönüllüler takımı, ünlüler takımını 10-8 yenerek ödülün sahibi oldu.

KİMLER ELEME ADAYI OLMUŞTU

Survivor 2018'de bu hafta bir eleme konseyi heyecanı daha yaşandı. Dokunmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kişinin ismini belirlemek için ada konseyine gittiler. Yapılan oylamada Birsen ve Gizem'in oyları eşit çıkınca otomatikman iki yarışmacı da aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih, Cumali'nin ismini söyledi ve Cumali 3. aday oldu. 4. elenme adayını belirleyen ise Yağmur oldu. Yağmur haftanın en iyi performans gösteren yarışmacı kolyesini kazanmıştı. Ramazan'ın ismini söyleyen Yağmur 4. adayı belirledi ve elenme adayları böylelikle Birsen Tokgöz, Gizem Kurtulan, Cumali ve Ramazan Kalyoncu oldu.












 Türkiye Survivor: Büyük Macera Kanal D 150.000 TL 2005 1
Survivor: Türkiye - Yunanistan Show TV 250.000 € 2006 2
Survivor: Aslanlar - Kanaryalar 250.000 TL 2007 3
Survivor: Kızlar - Erkekler 500.000 TL 2010 4
Survivor: Ünlüler - Gönüllüler (Ünlü formatı) 5000.0000 TL 2011 5
500.000 TL 2012 6
Star TV 500.000 TL 2013 7
500.000 TL 2014 8
Survivor All Star TV8 500.000 TL 2015 9

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