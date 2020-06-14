Survivor'da Elif diskalifiye olacak mı? Elif sakatlandı mı? Elif'in son durumu

Survivor Elif durumu nasıl bilgisini edinmek isteyenler merakla bekliyor. Sebebi ise Survivor Elif son yarışta havuzda başını vurmuştu ve Survivor Elif diskalifiye olacak mı? merakı başlamıştı. Survivor 2020 yeni bölümde birinci dokunulmazlık oyunu sırasında Mavi takımdan Elif, parkurda sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kaldı. 13 Haziran 2020 tarihli Survivor 106. Bölümde iki takım kritik bir dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunda Mavi takım 7-3 önde iken Barış ile Elif parkura çıktı. Parkurda bulunan kaydıraktan havuza giriş sırasında Elif bir sakatlık yaşadı. Olayı fark eden arkadaşları anında yanına koştular.Sonrasında ise Doktor Metin Kuş gelerek önlem için ilk olarak boyunluk takılmasını istedi. Survivor Elif, daha sonra gelen bir sedyeye yatırılarak ambulansa taşındı. Doktor Metin Kuş "kötü olduğunu düşünmüyorum" diyerek herkesin yüreğine su serpti. Doktor Metin Kuş "Her ihtimale karşı bir MR çektirelim" dedikten sonra Survivor Elif, ambulansla hastaneye gerekli kontrollerin yapılması için götürüldü. Survivor Elif'in son durumu, yapılacak bu kontroller sonrasında kesin olarak belli olacak.Acun Ilıcalı Elif için ise, "Elif'in durumu ise kontrol amaçlı gözetim altına altık. Bu tamamen aman bir şey olmasın dikkat edelim mantığıyla... İstanbul ile görüşülüyor ve Metin hocamız sürekli irtibatta..." diyerek çok merak edilen iki soruyu canlı yayında cevapladı.Ilıcalı çok merak edilen Nisa ve Elif'in son durumları ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı ilk olarak Nisa için, "Nisa'nın durumu kötü değil. Bir kere ortaya çıkan olay %100 Nisa'nın hatası, ipleri aşıp sol tarafa doğru dikine gidiyor. Unutmayın ki Survivor zeminleri kum zeminlerdir. Kum olduğu için yarışmacılarımız sağlığı için çok önemli bir detay. Kum önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı.TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020'de herkesi korkutan bir kaza yaşandı. 13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı ekrana gelen Survivor 106. Bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda Mavi takım 8-3 önde iken Sercan ile Nisa parkurda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunundaki parkurda yer alan engellerden birinde Survivor Nisa, bir anda sola kaydı ve yere düştü. Olayı gören arkadaşları hemen yanına koştu. Sunucu Murat Ceylan, Nisa'nın yanına gelen arkadaşlarını etrafını kapatmamaları için fazla yaklaştırmadı. Survivor Cemal Can'ın gözyaşlarına boğulduğu bu talihsiz kaza anında Doktor Metin Kuş, Nisa'ya hemen ilk müdahaleyi yaptı. Arkadaşlarının meraklı bakışları altında Doktor Metin Kuş'un yaptığı kontroller sonrasında kuma düşen Nisa'nın ciddi bir şeyi olmadığı anlaşıldı. Doktor Metin Kuş, Nisa'nın dengeli şekilde düşmesi ile sıkıntılı bir durumu olmadığını söyledi.Elif Yıldırım Gören önemli Türk Milli sporcularımızdan birisidir. ENKA'da spor kariyerini sürdürmektedir. Kendisi ile ilgili en doğru ve net bilgileri, Elif Yıldırım Gören kimdir, Elif Yıldırım Gören evli mi? Elif Yıldırım Gören boyu kaç? Elif Yıldırım Gören Survivor 2020 şeklindeki meraklar sonucunda oluştu. Ayrıca , 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.Survivor 2020'de yarışan Elif Gören'in boyu 1.70 cm'dir. Survivor 2020'ye ilk katıldığında 59 kiloda olan Elif Yıldırım Gören'in bu süre zarfında 9 kilo verdiği ve 50 kiloya düştüğü biliniyor.Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören evlidir. Elif Yıldırım Gören'in eşi Yalım Gören. Yalım Gören, ENKA Spor Kulübü İdari Menajeri ve Yöneticisi olarak çalışıyor."bu seneki ünlüler takımının tek sempatik yarışmacısı.yarışma başladığından beri karakterini hiç bozmadı, mert ve grubuna uyup birilerine karşı gereksiz cephe almadı.Muhtemelen yarışmadan elendikten sonra arkamdan neler atıp tutmuşlar diye buraları okuyacaksın, benim gözümde sınıfı geçtin elifciğim. Hep böyle kalman dileğimle."Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.