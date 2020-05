Survivor'da dün akşam kim elendi? 5 Mayıs Salı Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor yarışmasında 5 Mayıs günü elenen isim belli oldu. Elenen yarışmacı Aşkım olarak belirlendi. Gönüllülerde SMS sıralaması ilk iki sırada Barış ile Ardahan yer alıyordu. İlk eleme adayı Berkan olması, kadın yarışmacıların eleme adayı olamaması nedeniyle Yasin ile Cemal Can, Gönüllülerin diğer eleme adayları oldu.Survivor 2020'de Ünlülerde ise SMS sıralamasında Mert ve Ersin, ilk iki sırada yer alıyordu. Bu durumda Mert'in eleme adaylığı düştü. Bundan dolayı üçüncü sıradaki kişi olan Aycan'ın da eleme adayı açıklaması gerekiyordu. Mert Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'i eleme adayı olarak gösterdi. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları Berkan, Yasin, Cemal Can, Yunus Emre, Aşkım ve Elif oldu.1- Ersin2- Mert3- Aycan4- Yunus Emre5- Elif6- Aşkım7- Sercan1- Barış2- Ardahan3- Berkan4- Nisa5- Yasin6- Cemal Can7- EvrimSurvivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktı. 3 Mayıs Pazar günü ekrana gelen Survivor 65. bölümde takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için yoğun güç harcadılar. Ünlüler takımından Mert ile Sercan, sakatlıkları nedeniyle oyuna çıkamadı. Bu yüzden Gönüllüler takımına ekstra bir seçim avantajı verildi. Gönüllüler takımı, Ünlülerin bu dezavantajında iyi yararlandı. Ve Survivor'da bugün dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor 2020'de Gönüllüler takımı, Ünlüleri 10-5 skor ile yenerek dokunulmazlık oyununu kazandı.Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. 2 Mayıs Cumartesi günü Survivor 64. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu ve dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Kadın yarışmacılar arasındaki dengeyi bozmamak için Gönüllüler takımı, ada oylamasında sadece erkek yarışmacıları yazmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımının oylamasında dört yarışmacının ismi çıktı.Bu isimler; Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Berkan oldu. Bu isimler arasında ise adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.Survivor'da haftanın ilk adayı konseyi 2 Mayıs Cumartesi günü 64. bölümde ekrana geldi. Survivor 2020'de ada konseyinde birçok konu ele alındı. İlk olarak dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için SMS oylaması başlatıldı. Sonrasında ise Gönüllüler takımı yarışmacıları tek tek söz hakkı verildi. Gönüllüler takımından Nisa, Survivor'da dokunulmazlık oyununa çıkmak istememiş ve oyundan çekilmişti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nisa'ya söz hakkı verdi. Nisa, takım arkadaşlarından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi.Bu sözleri sonrasında Acun Ilıcalı, Survivor'da Nisa'nın yaşadıklarına dair fikrini söyledikten sonra onun durumuna açıklık getirdi. Ada konseyinde söz alan Yunus Emre'nin Gönüllüler takımı ile söyledikleri üzerine eski takım arkadaşlarından sert tepki aldı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Acun Ilıcalı araya girdi ve tartışmayı sonlandırdı. Ada konseyinde son olarak Gönüllüler takımı, ada oylaması yaptı. Kadın yarışmacıların yazılmadığı, erkek yarışmacılar için yapılan oylama sonucunda Gönüllüler takımının eleme adayı belirlendi.