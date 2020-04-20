Survivor'da Barış ile Yasin neden kavga etti? Survivor kavga video izle

Sosyal medyada bomba etkisi yaratanizleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kimlerin kavga ettiği son tanıtımdaki video izle de meraklı gözlere sahne oldu. Yapılan açıklamada Yasin ve Barış'ın kavga etmesi yumrukların ve itişmelerin olması izleyenleri heyecanlandırdı. Diskalifiye ihtimali de bulunan yarışmadaki görüntüler meraklandırdı.20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce "neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?" sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış "neden acaba?" diyerek Yasin'i işaret edecek.Yasin'in de aynı sertlikte Barış'a cevap vermesiyle birlikte adadaki sessizliği ile bilinen Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak.Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı ise Survivor'un yeni bölümünde ortaya çıkacak.İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında oylama yapılmış ve 5 isim Barış'ın adını vererek ada oylamasında onu potaya koymuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımının kaybetmesiyle birlikte işler tamamen değişti. Ünlüler takımında yapılan ada konseyinde ise eleme adayı 5 oy alan Ezgi oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımındaki diğer eleme adayları ise Salı günü SMS birincileri tarafından açıklanacak. Ünlülerin ve gönüllülerin adaylarından toplamda en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programına canlı yayında katılan Acun Ilıcalı yaşan kavgayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var"