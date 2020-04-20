Survivor'da Barış ile Yasin neden kavga etti? Survivor kavga video izle

Ünlü yarışma programı Survivor Barış ile Yasin'in kavga ettiği yeni bölümünün nasıl olacağı merakla bekleniyor. Kavga görüntülerinin 52. bölüm fragmanında yayınlanmasıyla Survivor'da kavga görüntülerinin nasıl geliştiğine ilişkin detaylar sabırsızlandırıyor. İzleyiciler kimin kavgada haklı olduğunu veya diskalifiye olacak mı diye beklerken kavga görüntülerinin yaynlanacağı günü bekliyor. Bekleyişin son bulacağı bölümün gösterileceği TV8'deki yayından önce merak edilenleri, verildiği kadar detayları Survivor'daki kavga görüntülerini ve videosunu haberimizde bulabilirsiniz.

20 Nisan 2020 07:45
Survivor'da Barış ile Yasin neden kavga etti? Survivor kavga video izle
Sosyal medyada bomba etkisi yaratan Survivor'da Barış ile Yasin'in kavga ettiği görüntüler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kimlerin kavga ettiği son tanıtımdaki video izle de meraklı gözlere sahne oldu. Yapılan açıklamada Yasin ve Barış'ın kavga etmesi yumrukların ve itişmelerin olması izleyenleri heyecanlandırdı. Diskalifiye ihtimali de bulunan yarışmadaki görüntüler meraklandırdı.
20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce "neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?" sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış "neden acaba?" diyerek Yasin'i işaret edecek.




SURVİVOR'DA BARIŞ VE YASİN KAVGASI

Yasin'in de aynı sertlikte Barış'a cevap vermesiyle birlikte adadaki sessizliği ile bilinen Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak.

Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı ise Survivor'un yeni bölümünde ortaya çıkacak.

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında oylama yapılmış ve 5 isim Barış'ın adını vererek ada oylamasında onu potaya koymuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımının kaybetmesiyle birlikte işler tamamen değişti. Ünlüler takımında yapılan ada konseyinde ise eleme adayı 5 oy alan Ezgi oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımındaki diğer eleme adayları ise Salı günü SMS birincileri tarafından açıklanacak. Ünlülerin ve gönüllülerin adaylarından toplamda en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

ACUN ILICALI: İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programına canlı yayında katılan Acun Ilıcalı yaşan kavgayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var"


SURVIVOR KAVGA VİDEO 52. BÖLÜM FRAGMANI 

Diğer Haberler

Caleb Ekuban: 'Tekliflerle ilgilenmiyorum' Trabzonspor

Caleb Ekuban: "Tekliflerle ilgilenmiyorum"
Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli (Hayatı, biyografisi) Gündem

Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli (Hayatı, biyografisi)
Favipiravir ilaç fiyatı, Favipiravir ilacı satın alınabiliyor mu? Gündem

Favipiravir ilaç fiyatı, Favipiravir ilacı satın alınabiliyor mu?
Favipiravir etken maddesi nedir, hangi ilaçta bulunur? Gündem

Favipiravir etken maddesi nedir, hangi ilaçta bulunur?
EBA öğrenci giriş bilgileri, EBA TV ders programı (ilkokul-ortaokul-lise) Gündem

EBA öğrenci giriş bilgileri, EBA TV ders programı (ilkokul-ortaokul-lise)
EBA TV 12 Sınıf Ders Tekrar izle (Onikinci Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 12 Sınıf Ders Tekrar izle (Onikinci Sınıf konu konu ders tekrarları)
EBA TV 11 Sınıf Ders Tekrar izle (Onbirinci Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 11 Sınıf Ders Tekrar izle (Onbirinci Sınıf konu konu ders tekrarları)
EBA TV 10 Sınıf Ders Tekrar izle (Onuncu Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 10 Sınıf Ders Tekrar izle (Onuncu Sınıf konu konu ders tekrarları)
EBA TV 9 Sınıf Ders Tekrar izle (Dokuzuncu Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 9 Sınıf Ders Tekrar izle (Dokuzuncu Sınıf konu konu ders tekrarları)
Daha fazla göster
1

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
2

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
3

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
4

Koronavirüs salgınında son 24 saat
5

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
6

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
7

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
8

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
9

Avusturyalı boksör Müslüman oldu
10

Ali Şen: "Şampiyon olabiliriz"
yukarı ok