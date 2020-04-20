Survivor'da Barış ile Yasin diskalifiye edilecek mi? Survivor kavgası diskalifiye getirecek mi?

Survivor içinde yaşanan kavga görüntülerinin ardından diskalifiye ihtimali tartışılmaya başladı. Programın izleyicileri yaşanan kavganın sebeplerini öğrenmeye çalışırken diskaliviye getirecek mi? diskalifiye edilecek mi? sorularını sormaya başladı. Görüntülerdeki talihsiz anlar Barış ile Yasin'in diskalifie edilebilme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Kimler diskalifiye edilecek, Yasin diskalidiye edilecek mi, Barış diskalifiye edilir mi sorularının yanıtlarını aradığımız haberimiz burada yer almaktadır.Kendi Instagram sayfasında da canlı yayında olan Acun Ilıcalı şu açıklamaları yaptı:"Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var. Sercan oynayamıyor ama kötü değil. Yarın çok acayip şeyler olacak. Sercan oynamayacak.""Ödül çok büyüktü. O kadar büyüktü ki tansiyon yükseldi. Ödül, Dominik'in en güzel 2-3 evinden biri. Benim geçenlerde Instagram'a koyduğum ev. Şöyle anlatayım. Ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor. Bir taraf çok mutlu oluyor. Diğer tarafta da Sercan oynamayacak diye demorileze olanlar var."Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı.Yasin Obuz aynı zamanda İstanbul Sirkeci'de bulunan Bum Pilav ve Midye isimli işletmenin sahibi.