Survivor zipline ödülü ne demek, zipline nedir

Survivor ile birlikte zipline gündem oldu. 18 Mayıs tarihli bölümde Survivor 2020 takımları zipline ödülüyle karşı karşıya gelecek. Program takipçileri zipline teriminin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, zipline ne demek? Zipline ödülü nedir?

18 Mayıs 2020 11:05
Survivor zipline ödülü ne demek, zipline nedir
Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.
Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır (Bu hız zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır). Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.

Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.

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