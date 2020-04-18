Survivor Yunus Emre Özden kimdir? (Survivor Yunus Emre kaç yaşında)

Survivor yarışmasının yakışıklı yarışmacılarından Yunus Emre Özden nereli ve kaç yaşında sorularının sorulduğu bir dönemdeyiz. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve TV8 ekranlarında yayınlanan Surviror yarışmasında Yunus Emre Özden çeşitli parkur oyunlarında gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yarışmacılar arasında adı en çok aranan kişilerden biri olan Özden'in hayatı ve yaşamı gibi hangi ilçede doğmuş ve kaç yaşında cevaplarını haberimizde derlemeye çalıştık.

18 Nisan 2020 14:31
Survivor Yunus Emre Özden kimdir? (Survivor Yunus Emre kaç yaşında)
Survivor yarışmasında dikkat çeken isimlerden Yunus Emre Özden parkur oyunlarında başarılı bir isim. Yunus Emre Özden kaç yaşında gibi soruların sorulduğu Yunus Emre Özden nereli, Yunus Emre Özden kaç yaşında gibi bilinen gerçekler sosyal medyada sıklıkla aranıyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde Özden ile ilgili aramalar yüksek seviyelere ulaşıyor. Cevap olarak verilecek tüm bilgileri derleyerek sizlerin karşısına getiriyoruz çünkü kaç yaşında olduğu, hangi şehirde doğduğu gibi bilgiler büyük merak uyandırıyor.

YUNUS EMRE ÖZDEN NERELİ?
29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.



YUNUS EMRE ÖZDEN'İN SPOR HAYATININ PARÇASI

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.



Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

SURVIYOR YARIŞMACISI YUNUS EMRE ÖZDEN

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.



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