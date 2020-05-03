Survivor Yunus Emre ne ameliyatı oldu?

Survivor Yunus Emre'nin ne ameliyatı olduğu konusunda izleyenlerin merakı devam ediyor. Survivor yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yunus Emre konusunda ne ameliyatı oldu bilgisi paylaşılmadı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yer almayan Yunus Emre hakkında bilgi verdi. Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'tan alınan habere göre Yunus Emre'nin küçük bir operasyon geçirmesi gerektiğini açıkladı. Operasyon sonrasında Survivor Yunus Emre'nin yarışmaya devam edip etmeyeceği kesinleşecek.

03 Mayıs 2020 17:37
Survivor Yunus Emre ne ameliyatı oldu?
Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020 yeni bölümde yarışmaya veda edecek ismin açıklanacağı ada konseyi toplandı. Konseyde bulunmadığı gözlenen Yunus Emre'nin operasyon geçireceği açıklandı. Açıklamada Metin Kuş'un gözetiminde olacağı operasyon ile ilgili detaylı bilgi verilmedi. Ameliyatın hangi ameliyat olduğu bilgisi paylaşılmadı. Bununla ilgili takibimiz devam ederken konseyde Yunus Emre'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.
YUNUS EMRE KİMDİR?

Survivor Yunus Emre Özden'in kim olduğu ve nereli olduğuna dair farklı görüşler olsa da doğru bilgiyi sizlere aktarıyoruz. Bu sayede Survivor yarışmasının önemli karakterlerinden Yunus Emre Özden için bilinenleri aktarmayı sürdürüyoruz. Survivor yarışmasında dikkat çeken isimlerden Yunus Emre Özden parkur oyunlarında başarılı bir isim. Yunus Emre Özden kaç yaşında gibi soruların sorulduğu Yunus Emre Özden nereli, Yunus Emre Özden kaç yaşında gibi bilinen gerçekler sosyal medyada sıklıkla aranıyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde Özden ile ilgili aramalar yüksek seviyelere ulaşıyor. Cevap olarak verilecek tüm bilgileri derleyerek sizlerin karşısına getiriyoruz çünkü kaç yaşında olduğu, hangi şehirde doğduğu gibi bilgiler büyük merak uyandırıyor.



YUNUS EMRE ÖZDEN NERELİ?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.



YUNUS EMRE ÖZDEN'İN SPOR HAYATININ PARÇASI

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.



Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

SURVIYOR YARIŞMACISI YUNUS EMRE ÖZDEN

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.



Diğer Haberler

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi Galatasaray

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi
Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020
Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020
Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020
Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020
Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020
Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok