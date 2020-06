Survivor yeni takımlar nasıl oldu? (3 Haziran 2020)

Survivor 2020'de bu akşam Ünlüler takımının dağılmasının ardından yeni takımların belirleneceği oyunlar oynandı ve takım kaptanları ile yeni takımlar kuruldu. Peki merakla araştırılan 3 Haziran Survivor'da takım kaptanları kimler oldu ve yeni takımlar nasıl oluştu? TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu! İşte ayrıntılar...Survivor'da bu akşam ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda 24 saniyeyle Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu. Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışlarında ilk olarak Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu.Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışlarında bu kez Barış ile Sercan karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu. Böylelikle yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu.Survivor'da bu akşam yeni takımların kaptanları olmayı başaran Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, BarışCemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim