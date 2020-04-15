Survivor yeni takımlar belli oldu? (15 Nisan 2020)

SURVİVOR'DA TAKIMLAR NEDEN KARIŞTI?

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

bir erkek

bir erkeğin yer değiştireceğini

İşte, 2020 Survivor yeni takımları ve yer değiştiren isimler;

KİMLER YER DEĞİŞTİ?

Berkan

Yunus Emre

SURVIVOR'DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADAN ÖNCEKİ SON DURUM NASILDI?

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Ersin Korkut

Elif Gören

Berkan Karabulut

Aşkım Burçe Tunay

Ezgi Hocaoğlu

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

Cemal Can Canseven

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yunus Emre Özden

Gizem Birdan

'de birleşme partisi sonrası Ünlüler ve Gönüllüler Takımı ilk ada konseyinde buluştu. Acun Ilıcalı, alınan yeni kararı açıklarken takımların değişeceğini duyurdu. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları, bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öyle ki, Gönüllüler Takımı yarışmacısı Yasin, 'Gitmek istemiyorum' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Ekranları başında olan izleyiciler de '2020 Survivor yeni takımlar belli oldu mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Nisan 2020 Survivor'da takımlar neden karıştı, yeni takımlar belli oldu mu?Birleşme partisi sonrası alınan bu karar, takımlar arasındaki rekabeti arttırması için alındı.Acun Ilıcalı, Ünlüler Takımı'ndanile Gönüllüler Takımı'ndanaçıkladı. Survivor 2020 yeni takımları belli oldu.Ünlüler Takımı'ndan Gönüllüler Takımı'nageçerken Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na isegeçti.