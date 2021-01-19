Survivor yeni bölüm kim elendi (19 Ocak 2021)





SURVIVOR DİSKALİFİYE ŞOKU, KİM DİSKALİFİYE OLDU?













Survivor 2021'in üçüncü bölümünde toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat hakkındaki diskalifiye ihtimali açıklaması herkesi şok etti. Oyun sırasında sevinç yaşarken kendini sakatlayan Reşat'ın ayak tarak kemiğinde kırık olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, doktor tarafından yapılacak son inceleme ile Survivor Reşat'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği belli olacak. Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 kim elendi ekranlarında başlıyor ve heyecan seyriciler tarafından doruklara ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasının 2021 yılı Cumartesi ilk bölümü ekranlarda. Survivor 2021'nin yeni sezonu için yarışmacıları belli oldu ve Survivor yeni sezon 1. bölüm ekranlara geldi. Yeni sezon Survivor 2021 için yarışmacı olacak isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Açıklanan isimler arasında Türkiye'nin televizyon ve sinema ekranlarından tanıdığı kişiler bulunuyor. Survivor yeni sezonda kimler yarışmacı olacak? Survivor kim elendi yarışmacıları 2021'de kimler olacak? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon detayları konusunda yapılan açıklamalar ve detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

Survivor 2021 yarışması TV8 ekranlarında yayınlanıyor ve yeni bölümde 1 yarışmacı elenecek. Elenen yarışmacının belli olacağı TV8'de yayınlanan yarışma 19 Ocak Salı günü yayınlanacak. Yeni bölüm Survivor 19 Ocak Salı günü kim veda edecek diyerek Survivor'dan ayrılacak ve yarışmacı dönemi sona erecek.Yeni sezon Survivor yarışmasında ilk elenen yarışmacı belli olacak ve adayı kim veda edecek ortaya çıkacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni bölüm heyecanı doruklara ulaştı ve bir yarışmacı elendi. Ortaya çıkan 3 eleme adayı arasında yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu.TV8 ekranlarından büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2021'nin altıncı bölümü bu akşam ekrana geldi. Market oyunu ile başlayan Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 16 Ocak 2021 tarihli Survivor yeni bölümde iki takım da dokunulmazlığı kazanmak için çok çalıştı, çok efor sarfetti. Tartışmaların yaşandığı, tansiyonun yükseldiği dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu. Bundan dolayı akşam toplanan ada konseyinde Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren isim İlayda Şeker oldu.Survivor 2021'de eleme gecesinde SMS birincisi açıklanacak. Ve bu yarışmacı bir eleme adayı daha söyleyecek. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları olan üç yarışmacı arasından en az SMS oyunu alan kişi, yarışmaya veda edecek elenen yarışmacı.Ekranların mücadele dolu yarışma programı Survivor 2021'de kritik dokunulmazlık oyunu, büyük heyecana neden oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, 11 Ocak 2021 tarihli Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanmak için inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Atışlarda daha başarılı, daha şanslı olan Ünlüler takımı, on puana ulaştı ve dokunulmazlık oyununu kazandı. Gönüllüler takımı ise dokunulmazlığı kaybettiği için ada konseyinde bir kez daha oylama yaptı ve eleme potasına girecek ikinci ismi belirledi. Verilen oyların sayımı sonucunda Dora'nın isimi altı kez yazıldığı açıklandı. Böylece, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı dora oldu.Survivor 2021'de eleme gecesinde SMS birincisi açıklanacak. Ve bu yarışmacı bir eleme adayı daha söyleyecek. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları olan üç yarışmacı arasından en az SMS oyunu alan kişi, yarışmaya veda edecek.Survivor'un yeni sezonunun iddialara göre 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlaması bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa 2021 Ocak ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili bir resmi açıklama veya tarih değişikliği olduğu takdirde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni sezon ne zaman başlayacak detayları belli olmaya başladı. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yeni Survivor elenen yarışmacı, kim elendi Survivor 2021'de kim yarışmacı olacak, 2021 Survivor kim elendi yarışmacısı kim, Survivor'da yeni yarışmacılar için doğru zaman bekleniyor. 2021 yılında da yayınlanacak yarışmada geçmiş dönemde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda eden isimlerin yer alabileceği konuşuluyor.Survivor'da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'ın 2021 Survivor'da da olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Turabi'nin yeni Survivor için görüşme yapmadığı ve İstanbul'da dinlendiği bilgisine ulaşılırken konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.Survivor 3. bölümde yarışmacılar, ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takım, adada kullanabilecekleri çok faydalı olacak bir alet takımı kazanacaktı. Nehire kurulan parkurda çok yorucu bir ödül oyunu oynandı. İki takım da oyuna çok hırslı başladı. Karşılıklı alınan sayılar 5-5'e kadar devam etti. Bu skordan sonra Gönüllüler, üst üste aldıkları sayılar ile farklı açtı. Ve oyunun sonunda Gönüllüler takımı, 10-5 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.Yeni sezon Survivor elenen yarışmacı yarışmasında Ünlüler takımı belli oldu. Ünlüler takımındaki yarışmacılarSurvivor 2021 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2021 kim elendi ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosu kimler, Survivor 2021 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor.