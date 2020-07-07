Survivor yeni bölüm fragman, eleme konseyi (7 Temmuz 2020)

Berkan, Sercan ve Yasin haftanın eleme adayları olmuştu. Bu üç isim arasından, rakiplerine göre daha az SMS oyu alan isim Survivor'dan elenecek. Survivor 2020'ye veda edecek isim 7 Temmuz Salı günü yapılacak eleme konseyinde belli olacak.

07 Temmuz 2020 03:44
Survivor yeni bölüm fragman, eleme konseyi (7 Temmuz 2020)
Survivor 2020 yeni bölüm fragman 7 Temmuz 2020 akşamında yayınlanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri öncesinde oynanacak takım oyununu merakle bekliyor ve yeni bölüm fragmanını takip ediyor. Bu oyun aynı zamanda Survivor'ın son takım oyunu olacak. Katamaran ile başlayan büyük ödül, Dominik Cumhuriyeti'nin en popüler otellerinden biri ile devam ediyor. Uzun bir zaman sonra denizde yapılacak bu oyunu kimin kazanacağı merak konusu. Mavi takım ile Kırmızı takım yarışmacıları, Survivor 2020'nin son büyük ödülünü kazanmak için kıran kırana bir mücadele yaşayacak. Survivor'ın son ödülü hangi takımın olacak? Büyük ödül oyunu, eleme adayı, ada konseyi ve birçok heyecanlı anların yaşanacağı Survivor 129. yeni bölümü 7 Temmuz Salı akşamı TV8 ekranlarında…
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YENİ BÖLÜM TANITIM SURVIVOR 7 TEMMUZ 2020

 

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU? (4 TEMMUZ 2020)

Survivor Sercan'ın ada konseyinde Berkan'ı ilk eleme adayı olarak açıkladı.

SURVIVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU (5 TEMMUZ 2020)

Survivor Berkan'ın dokunulmazlık kazandığı ada konseyinde 2. eleme adayı Sercan oldu.

SURVIVOR HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? (6 TEMMUZ 2020)

Sercan Yıldırım'ın kazandığı dokunulmazlık adından sonra Sercan kimin adını verdi sorusunun yanıtı Yasin olarak gerçekleşti.

Bu üç isim arasından, rakiplerine göre daha az SMS oyu alan isim Survivor'dan elenecek. Survivor 2020'ye veda edecek isim 7 Temmuz Salı günü yapılacak eleme konseyinde belli olacak.



SURVIVOR SON HAFTA NELER YAPILACAK! TÜM LİSTE

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Büyük final yapılacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.

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