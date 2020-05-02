Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Yasin Obuz kimdir herkes tarafından merak edilen bir soru haline geldi. Yarışmacılar arasındaki en renkli isim olan Survivor Yasin Obuz kimdir nereli olduğunu düşünerek vakit kaybetmenize gerek yok çünkü sizler için en doğru bilgileri derlemiş bulunuyoruz. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı. Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti. Yasin Obuz Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer alıyor.

02 Mayıs 2020 02:38
Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Yasin Obuz için en renkli yarışmacı desek yanlış olmaz. Doğru bilgi olarak da eskiden sporcu olduğu, daha sonra yemek yarışmalarına katıldığını belirtebiliriz. Çocukluk yıllarında 2 yıl kadar da jimnastik yaptı. Voleybol, basketbol derken denemediği spor kalmadı. Sonunda sporu meslek olarak yapmak istediği için okuluna gitmeye karar verdi. Üniversite yıllarında fitness ile haşır neşir olarak profesyonel hale geldi.

Bir diğer tutkusu da yemek olan Yasin, mutfağa girmek konusundaki merakıyla çeşitli mutfakların yemeklerini öğrenme kararı aldı.

Survivor Yasin Obuz'ın ayrıca pilav üzerine bir yemek işletmesi bulunmaktadır.
SURVIVOR YASİN OBUZ KİŞİSEL RESMİ INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN



YASİN OBUZ KİMDİR? DETAYLI BİYOGRAFİSİ

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.



SURVIVOR YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde ödül oyunu sırasında Barış ile Yasin kavga etti. Barış'ın kaybettiği sayı sonrasında ilk olarak sözlü tartışan ikili, sonrasında fiziki olarak kavgaya girişti. Takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılan ikili için ilk olarak oyun sırasında Acun Ilıcalı verilen kararı açıkladı. Görüntülerin detaylı olarak inceleneceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor Barış ve Yasin'i oyundan ihraç etti.



İkili arasındaki kavga incelendikten sonra Survivor Yasin'in diskalifiye olup olmayacağı konusunda Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıklama yaptı. Her iki tarafı dinledikten sonra Acun Ilıcalı, yarışmacı kaybetmek istemiyorum dedi. Yasin ve Barış'ın olaydan sonra sakinleşmesini iyi bir olay olarak gördüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, iki yarışmacı, bundan sonra Gönüllüler takımının üç ödülden faydalanamayacak.



Diğer Haberler

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi Galatasaray

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi
Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020
Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020
Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020
Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020
Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020
Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok